Duello tra Meret e Milinkovic-Savic il campione non ha dubbi su chi schierare

C’è un nuovo ballottaggio in città e, ovviamente, mi riferisco a quello per i pali del Napoli. Meret e Milinkovic-Savic: caratteristiche diverse e tanta tanta affidabilità. Sulla questione, ha detto la sua un campione assoluto. I dettagli.  La prestazione messa in campo da Milinkovic-Savic nella complessa partita dell’Etihad, ha mostrato un portiere impermeabile alla pressione dei grandi palcoscenici e in grado di dare profonda sicurezza a tutto il reparto arretrato. D’altro canto, con i suoi riflessi felini, Meret ha messo i guantoni su 2 storici Scudetti e 1 Coppa Italia. Insomma, c’è da dire che i partenopei hanno due numeri 1 di assoluto rispetto e, di conseguenza, il dibattito su chi prenderà il posto da titolare è sempre più acceso. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Duello tra Meret e Milinkovic-Savic, il campione non ha dubbi su chi schierare

