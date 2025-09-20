duecento piante di canapa indiana sequestrate e 3 denunce

Tempo di lettura: < 1 minuto Duecento piante di canapa indiana e oltre 120 chilogrammi di cannabis sono stati scoperti dai carabinieri della compagnia di Avellino e dai militari del Nucleo forestale in un deposito in campagna in località Costa Cuoci.Le indagini, coordinate dalla procura di Avellino, cominciate il 16 settembre scorso, hanno portato alla denuncia di due uomini, di 55 e 28 anni, e di una 50enne, tutti residenti ad Avellino.Sequestrate numerose bilance digitali, bombolette di gas e sacchetti per il sottovuoto. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

