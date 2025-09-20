Due uomini e una donna arrestati per l'omicidio di Hayati Aroyo il 62enne ucciso con 30 coltellate e poi bruciato

La Polizia ha arrestato due uomini e una donna per l'omicidio del 62enne Hayati Aroyo, ucciso con 30 coltellate e trovato carbonizzato in un appartamento di Sesto San Giovanni (Milano). Secondo la Procura di Monza gli indagati nutrivano per motivi diversi un profondo astio nei confronti dell'uomo, tanto da arrivare a pianificare e mettere in atto la sua uccisione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

