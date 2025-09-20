Due ragazze truffano due pensionate fingendosi carabinieri | arrestate a Sansepolcro
Due ragazze, una minorenne e una maggiorenne, si sono finte carabinieri e sono riuscite a truffare due pensionate di Imola e Lugo. Le giovani hanno telefonato alle anziane fingendosi appartenenti all’Arma e raccontando che i rispettivi figli erano rimasti coinvolti in un grave incidente stradale. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
