Due arresti in poche ore | pusher fermato in Bolognina e ladro bloccato in via Indipendenza

Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di droga alla Bolognina, una delle aree più attenzionate dalla polizia per episodi di degrado e criminalità legati alle sostanze stupefacenti. Giovedì 18 settembre, intorno alle 16, gli agenti del commissariato Bolognina-Pontevecchio hanno arrestato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: arresti - poche

Ecstasy nel calzino, cocaina nello yogurt e 18mila euro in contanti: quattro arresti in poche ore a Torino

Roma, due arresti per droga in poche ore

Roma, stretta contro i borseggiatori: 6 arresti in poche ore tra Termini e il centro

Roma, maxi operazione antidroga: 14 arresti in poche ore tra Tor Bella Monaca, Centocelle e Tufello Maxi blitz antidroga a Roma: la Polizia di Stato ha arrestato 14 persone in poche ore tra Tor Bella Monaca, Centocelle, Tufello e altre zone. Scoperti deposit Vai su Facebook

Base logistica nel Tarantino, tre furti in poche ore nel Brindisino: sette arresti nel Casertano https://ift.tt/5sVzMta https://ift.tt/oidHQK3 - X Vai su X

Lecce, controlli antidroga: due arresti tra Pisignano e Otranto; Droga e contrasto allo spaccio, i Carabinieri operano due arresti nel Salento; Due arresti per spaccio nel giro di poche ore in Val Camonica.

Lecce, controlli antidroga: due arresti tra Pisignano e Otranto - Due interventi in poche ore nel Leccese: a Pisignano arrestato un 41enne con cocaina, marijuana e 11mila euro; nella notte a Otranto fermato un 24enne, trovate dosi e bilancini in un B&B. trmtv.it scrive

Una donna molesta i passanti, un uomo ruba in un negozio: due arresti in poche ore nel centro di Torino - A poca distanza di tempo e di spazio, i carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo e una donna in centro a Torino. Lo riporta torinotoday.it