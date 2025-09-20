Due 30enni arrivano dal Belgio e fondano un B&B vegano
È l’ultima casa dell’ultima frazione dell’ultimo comune delle Marche e a farla tornare in vita sono stati due giovani belgi. Renate Tyncke, 31 anni, psicologa e Arno Goossens, 32 anni, insegnante vengono dalla regione fiamminga del Belgio e si sono trasferiti al Colle, antica casa fuori Parchiule, ultimo baluardo antropizzato prima dell’Alpe delle Luna. Qui hanno creato da pochissimi mesi “ Il Colle della Luna “, un bed & breakfast vegano che è decollato ufficialmente con questa stagione estiva. Una casa così isolata non è nemmeno facile da trovare. "Quando abbiamo scelto di trasferirci dal Belgio per cambiare vita sapevamo di volerci trasferire in Italia ma non sapevamo dove, cercavamo infatti in località molto più a nord ma non avevamo trovato nulla che ci piacesse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
