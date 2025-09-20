Dublino scalo aereo evacuato per motivi di sicurezza
Secondo i media irlandesi il Terminal 2 dell’aeroporto di Dublino è stato evacuato a partire dalle 11:30 circa, come misura precauzionale a seguito di un allarme sicurezza. In una giornata contrassegnata da tre importanti aeroporti europei sotto attacco informatico e decine di voli cancellati o rimandati, l’operatore aeroportuale DAA ha dichiarato che la sicurezza dei . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: dublino - scalo
Irlanda, media: "Evacuato un terminal dell'aeroporto di Dublino" - A riferirlo è stata Sky News, citando una nota ufficiale diffusa dallo scalo irlandese, la quale precisa che i voli potrebbero essere "temporaneamente compromessi". Riporta tg24.sky.it