dublino scalo aereo evacuato per motivi di sicurezza

Secondo i media irlandesi il Terminal 2 dell’aeroporto di Dublino è stato evacuato a partire dalle 11:30 circa, come misura precauzionale a seguito di un allarme sicurezza. In una giornata contrassegnata da tre importanti aeroporti europei sotto attacco informatico e decine di voli cancellati o rimandati, l’operatore aeroportuale DAA ha dichiarato che la sicurezza dei . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

