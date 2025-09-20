La Polonia continua a rafforzare il proprio esercito acquistando armi dall'Asia. Oltre ai carri armati K2 e ai lanciarazzi Homar-K provenienti dalla Corea del Sud, Varsavia ha accolto crescenti quantità di droni taiwanesi. I numeri del think tank DSET fotografano il crescente ruolo di Taipei nell'inviare velivoli senza pilota verso l 'Europa. Le stime parlano di circa 26mila droni esportati nei primi sette mesi dell'anno corrente; soltanto ad agosto 18mila avrebbero preso la strada polacca. Nel frattempo l' Ucraina ha fatto sapere che metterà a disposizione del Paese membro della Nato l’esperienza sull’uso dei droni e sul loro contrasto accumulata in oltre tre anni e mezzo di guerra con la Russia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Droni taiwanesi in Polonia: lo strano asse per arginare Putin