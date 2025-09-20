Droni taiwanesi in Polonia | lo strano asse per arginare Putin
La Polonia continua a rafforzare il proprio esercito acquistando armi dall'Asia. Oltre ai carri armati K2 e ai lanciarazzi Homar-K provenienti dalla Corea del Sud, Varsavia ha accolto crescenti quantità di droni taiwanesi. I numeri del think tank DSET fotografano il crescente ruolo di Taipei nell'inviare velivoli senza pilota verso l 'Europa. Le stime parlano di circa 26mila droni esportati nei primi sette mesi dell'anno corrente; soltanto ad agosto 18mila avrebbero preso la strada polacca. Nel frattempo l' Ucraina ha fatto sapere che metterà a disposizione del Paese membro della Nato l’esperienza sull’uso dei droni e sul loro contrasto accumulata in oltre tre anni e mezzo di guerra con la Russia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Un attacco ha preso di mira la raffineria di Bashneft-Novoyl, impianto petrolifero russo L'attacco di droni ucraini a una raffineria russa a 1.500 km dal confine è soltanto l'ultimo capitolo della guerra dei droni, un fronte tecnologico dove l'Ucraina, secondo l'inviat
Polonia, scramble in volo dopo il maxi-attacco di droni e missili della Russia in Ucraina. Massima allerta dei sistemi di difesa aerea - La Polonia ha fatto decollare i propri aerei militari in risposta alla minaccia rappresentata da un forte attacco combinato di droni e missili da parte delle forze russe contro l'Ucraina.