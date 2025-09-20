Droni priorità per la Russia | ecco quanti ne produce
Tre anni fa la Russia iniziò a lanciare in Ucraina droni acquistati dall’Iran, facendo notizia con un attacco con 43 Uav in una volta sola. La scorsa settimana, in una singola notte, Mosca ha inviato oltre confine più di 800 droni esplosivi. E’ il risultato – scrive il New York Times – del massiccio aumento . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
