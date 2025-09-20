Droni non autorizzati sorvolo sul siderurgico di Taranto Acciaierie d' Italia in amministrazione straordinaria

Di seguito un comunicato diffuso da Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria: Acciaierie d’Italia S.p.A. in A.S. informa che nella serata del 19 settembre 2025, il proprio personale di vigilanza interna ha rilevato la presenza di alcuni droni non autorizzati che sorvolavano l’area dello Stabilimento siderurgico di Taranto. Gli avvistamenti sono stati immediatamente segnalati al Comando Provinciale dei Carabinieri e alla Digos della locale Questura Taranto, che hanno prontamente inviato proprio personale nei luoghi dell’avvistamento e attivato le procedure di competenza. Non si registrano conseguenze a persone o impianti, la cui sicurezza rimane la priorità assoluta per Acciaierie d’Italia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

