Droni non autorizzati sorvolo sul siderurgico di Taranto Acciaierie d' Italia in amministrazione straordinaria
Di seguito un comunicato diffuso da Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria: Acciaierie d’Italia S.p.A. in A.S. informa che nella serata del 19 settembre 2025, il proprio personale di vigilanza interna ha rilevato la presenza di alcuni droni non autorizzati che sorvolavano l’area dello Stabilimento siderurgico di Taranto. Gli avvistamenti sono stati immediatamente segnalati al Comando Provinciale dei Carabinieri e alla Digos della locale Questura Taranto, che hanno prontamente inviato proprio personale nei luoghi dell’avvistamento e attivato le procedure di competenza. Non si registrano conseguenze a persone o impianti, la cui sicurezza rimane la priorità assoluta per Acciaierie d’Italia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
In questa notizia si parla di: droni - autorizzati
Droni sull'ex Ilva di Taranto: «Non autorizzati», è giallo. Sos sicurezza: indagini in corso
Tg2. . Tensione nei cieli d'#Europa. 3 mig russi non autorizzati sono entrati nello spazio aereo dell'#Etonia, dove sono rimasti per 12 minuti. Secondo la #Nato la risposta è stata immediata. Impegnati anche F35 italiani. Altri jet russi sorvolano a bassa quota un Vai su Facebook
“Droni non autorizzati”, sorvolo sul siderurgico di Taranto Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria - informa che nella serata del 19 settembre 2025, il proprio personale di vigilanza interna ha rilevato la presenza di alcuni droni non autorizzati che sorvolavano l’a ... Scrive noinotizie.it
Droni non autorizzati sorvolano l’acciaieria di Taranto: scatta l’allarme sicurezza - Nella serata del 19 settembre alcuni droni non autorizzati sono stati avvistati mentre sorvolavano lo stabilimento siderurgico di Acciaierie d’Italia a Taranto. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it