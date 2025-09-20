Droga davanti le scuole | sequesto da parte della Polizia

I poliziotti della Questura di Avellino hanno svolto un servizio di prevenzione e contrasto al c onsumo di sostanze stupefacenti nelle aree maggiormente frequentate da giovani e studenti, anche mediante il supporto di unità cinofile antidroga provenienti dalla Questura di Napoli. L'attività rientra nei servizi straordinari di controllo del territorio, intensificati con l'approssimarsi dell'inizio del nuovo anno scolastico. Durante i controlli, che hanno interessato luoghi posti nelle immediate vicinanze degli Istituti scolastici, gli operatori hanno rinvenuto sostanza stupefacente destinata all'uso personale, prontamente posta sotto sequestro.

