Droga al fresco e arsenale in garage | arrestato a Castel di Leva

Roma, 20 settembre 2025 – Aveva allestito un deposito di droga ed armi in un box condominiale nella sua disponibilità, a Castel di Leva. È quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia di Stato nella periferia sud della Capitale, dove un cinquantasettenne è stato arrestato perché gravemente indiziato dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi da fuoco. Ad insospettire gli investigatori della Squadra Mobile sono stati i continui andirivieni di un’auto dalle rampe di un garage adiacente al complesso residenziale.L’uomo, pedinato per ore dagli agenti, entrava ed usciva con frequenza dalla zona box utilizzando un telecomando e delle chiavi che gli permettevano l’accesso alle rimesse pur non essendo domiciliato all’interno dello stabile. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it