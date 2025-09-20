E’ di un morto e tre feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina in contrada Montefaraone, alla periferia di Andria. A perdere la vita è stato Antonio Grumo, 36 anni, che viaggiava a bordo di un’auto insieme ad altre tre persone. La vettura, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con un tir. Due passeggeri, una donna di 38 anni e un uomo di. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Drammatico incidente ad Andria: scontro auto-furgone, un morto e tre feriti