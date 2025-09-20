Dramma nella caserma di corso Calatafimi un carabiniere di 52 anni si toglie la vita

Dramma nella caserma del Nucleo radiomobile dei carabinieri in corso Calatafimi, dove ieri mattina (19 settembre) si è tolto la vita con l'arma di ordinanza un vicebrigadiere di 52 anni. Il militare non era in servizio in quel momento e il suo gesto ha gettato sconforto e dolore tra i suoi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it