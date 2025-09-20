Dramma alla Sagra dell' Uva Domenico Caradonna carabiniere del gruppo cinofili di Pesaro stroncato da un malore a Cerreto d' Esi | era papà di una bimba

CERRETO D?ESI - Dramma ieri sera a Cerreto d?Esi: un carabiniere di 46 anni è stato stroncato da un malore improvviso durante la Sagra dell?Uva, tradizionale evento del. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

