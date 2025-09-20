Dramma alla Sagra dell' Uva carabiniere stroncato da un malore a Cerreto d' Esi | era papà di una bimba

CERRETO D?ESI - Dramma ieri sera a Cerreto d?Esi: un carabiniere di 46 anni è stato stroncato da un malore improvviso durante la Sagra dell?Uva, tradizionale evento del. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Dramma alla Sagra dell'Uva, carabiniere stroncato da un malore a Cerreto d'Esi: era papà di una bimba

62esima Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti - Da giovedì 28 a domenica 31 agosto a Cerveteri torna l’appuntamento che da 62 anni chiude l’Estate Caerite: la Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, che unisce spettacolo, tradizione, scoperta ... Scrive romatoday.it

Dubbi sulla Sagra dell’Uva. “La manifestazione ci sarà, il programma è pronto” - Erano nate a seguito di divergenze e dimissioni all’interno della Pro Loco Vezzano (La Spezia), 28 agosto 2025 – La Sagra dell’uva ... Secondo lanazione.it