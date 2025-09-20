Grazie a Plaion il remake in play-action del classico di animazione che ha dato il via a una saga di successo, è arrivato in 4K UHD: l'esperienza audio-video è immersiva ed eccezionale, ma sono numerosi anche gli extra. Il classico d'animazione Dreamworks del 2010 che ha dato avvio a un apprezzato franchise, reimmaginato in live-action per un remake firmato dallo stesso regista visionario Dean DeBlois che ha lanciato la saga di animazione. Dragon Trainer del 2025 è un progetto davvero stuzzicante e molto ben accolto da pubblico e critica, un prodotto che ora merita di trovare adeguato riscontro anche nell'uscita homevideo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Dragon Trainer: ecco perché il 4K UHD esalta al massimo il remake in live-action