Dracula | l’amore perduto nel trailer del film della Festa del Cinema di Roma

Jumptheshark.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

filmdracula. l’amore perduto” di luc besson: anteprima e dettagli. Nel panorama cinematografico internazionale, la presentazione di nuovi film rappresenta sempre un momento di grande interesse, specialmente quando si tratta di opere che combinano elementi di romanticismo e dark fantasy. Il film “Dracula. L’amore perduto”, scritto e diretto da Luc Besson, si distingue per la sua capacità di esplorare il lato più umano e tormentato del celebre vampiro, attraverso una narrazione che attraversa i secoli. La pellicola sarà mostrata in anteprima alla XX edizione della Festa del Cinema di Roma, inserendosi nella sezione Grand Public. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

