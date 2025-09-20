Dracula L’amore perduto il trailer del film presentato alla Festa del Cinema di Roma

Dracula. L’amore perduto di Luc Besson, con Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Matilda de Angelis, Zoë Bleu, Ewens Abid, Guillaume De Tonquedec, sarà presentato nella sezione Grand Public della XX edizione della Festa del Cinema di Roma. Luc Besson scrive e dirige una storia d’amore in grado di resistere alla morte e attraversare i secoli. Il suo Dracula, interpretato da Caleb Landry Jones, ci mostra l’indole tormentata e mostruosa ma anche il lato più intimo del vampiro per antonomasia che ha scelto di rinnegare persino Dio. 🔗 Leggi su Cinefilos.it