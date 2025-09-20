Il pilota italiano ha ripercorso la sua carriera e parlato di come si è evoluta la MotoGP: "Con i social non ci sono mai momenti veri al 100%, anche se è bello vedere dentro lo sport". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dovizioso: "In Austria nel 2019 la vittoria più bella. Marquez è troppo forte. E Bagnaia..."