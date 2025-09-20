Una cosa è certa: Andrea Dovizioso inquadra il Mondiale di MotoGp dall’angolazione giusta. Punto di vista privilegiato, il suo, e proprio per questo realistico, sensibile e senza filtri. Proprio come il Dovi si racconta e si è fatto raccontare dal regista, Luca Curto, nella docu-serie in onda su Sky e Now, anche on demand. Dieci puntate, dieci episodi per rileggere la vita, i successi, i progetti del campione: "Dovi-La serie" è una produzione Digital Lighthouse. Dovizioso, prima di buttarsi su Marquez e Bagnaia: più facile fare bene davanti a un ciak o andare e correre in pista? "Ma no (ride di cuore, ndr). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dovizioso da film: "Che sfide con Marquez"