Dovizioso da film | Che sfide con Marquez
Una cosa è certa: Andrea Dovizioso inquadra il Mondiale di MotoGp dall’angolazione giusta. Punto di vista privilegiato, il suo, e proprio per questo realistico, sensibile e senza filtri. Proprio come il Dovi si racconta e si è fatto raccontare dal regista, Luca Curto, nella docu-serie in onda su Sky e Now, anche on demand. Dieci puntate, dieci episodi per rileggere la vita, i successi, i progetti del campione: "Dovi-La serie" è una produzione Digital Lighthouse. Dovizioso, prima di buttarsi su Marquez e Bagnaia: più facile fare bene davanti a un ciak o andare e correre in pista? "Ma no (ride di cuore, ndr). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
A pochi giorni dal lancio dei primi quattro episodi di "DOVI - La Serie", la docuserie prodotta da Digital Lighthouse in collaborazione con Sky Sport MotoGP sulla carriera di Andrea Dovizioso, ecco l'intervista al regista, Luca Curto su "Caleidoscopio" di Regione Vai su Facebook
