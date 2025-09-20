Dovizioso da film | Che sfide con Marquez

Sport.quotidiano.net | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una cosa è certa: Andrea Dovizioso inquadra il Mondiale di MotoGp dall’angolazione giusta. Punto di vista privilegiato, il suo, e proprio per questo realistico, sensibile e senza filtri. Proprio come il Dovi si racconta e si è fatto raccontare dal regista, Luca Curto, nella docu-serie in onda su Sky e Now, anche on demand. Dieci puntate, dieci episodi per rileggere la vita, i successi, i progetti del campione: "Dovi-La serie" è una produzione Digital Lighthouse. Dovizioso, prima di buttarsi su Marquez e Bagnaia: più facile fare bene davanti a un ciak o andare e correre in pista? "Ma no (ride di cuore, ndr). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

dovizioso da film che sfide con marquez

© Sport.quotidiano.net - Dovizioso da film: "Che sfide con Marquez"

In questa notizia si parla di: dovizioso - film

Giffoni Film Festival, Dovizioso balza in sella alla propria vita: 'Fortunato ad avere persone che mi hanno corretto. Marquez ora il più forte'; MotoGP 2017, il film della stagione: che duello Marquez-Dovizioso! Video e highlights; GP Portogallo, Rossi: Volevo chiudere dignitosamente in Yamaha. Dovizioso: Spero non sia l'ultima.

dovizioso film sfide marquezDovizioso da film: "Che sfide con Marquez" - Il campione romagnolo protagonista di una serie su Sky e Now: "Ma non sono un attore. Riporta sport.quotidiano.net

Dovizioso a Sky: "Marquez sta usando il 2024 come preparazione alla prossima stagione" - La MotoGP è a Misano per la prima delle due gare in calendario al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Come scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Dovizioso Film Sfide Marquez