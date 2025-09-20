Dove vedere in tv oggi i Mondiali di volley 2025 | orari partite 20 settembre programma streaming

Il Mondiale maschile nelle Filippine entra nel vivo con due ottavi di finale che promettono scintille. A Pasay City, la giornata propone un doppio appuntamento che terrà incollati gli appassionati: alle 9.30 italiane la sfida tra Turchia e Olanda, mentre nel pomeriggio, alle 14.00, toccherà a Polonia e Canada contendersi il passaggio ai quarti in una gara dal profumo di grande volley internazionale. La Turchia arriva a questo appuntamento forte del primo posto nel girone G, chiuso con tre vittorie su tre e una solidità impressionante. La squadra di Slobodan Kovac ha trovato un equilibrio che la rende particolarmente pericolosa: l’opposto mancino Adis Lagumdzija resta il trascinatore, ma accanto a lui brillano gli schiacciatori Burak Mand?rac? e Mirza Lagumdzija, sempre costanti in attacco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv oggi i Mondiali di volley 2025: orari partite 20 settembre, programma, streaming

In questa notizia si parla di: vedere - oggi

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Oggi ho fatto vedere quanto valgo sul campo da Rugby domani di nuovo brufen per combattere febbre e dolori prossimamente video completo Vai su Facebook

Del risultato di stasera mi interessa il giusto. È chiaro che conti, non sono ipocrita. Ma oggi voglio prima di tutto vedere una prestazione. Sarà una delle poche gare stagionali dove il Napoli partirà sfavorito e con poco da perdere. Sono molto curioso di vedere - X Vai su X

Mondiali atletica, il programma di oggi: da Palmisano a Battocletti, gli italiani in gara e dove vederli; A che ora i Mondiali di atletica domani: orari sabato 20 settembre, tv, programma, streaming, italiani in gara; Mondiali di atletica, il programma di venerdì 19 settembre: Diaz e Gerevini in gara, orari e dove vedere in TV.

Dove vedere in tv oggi i Mondiali di volley 2025: orari partite 20 settembre, programma, streaming - Il Mondiale maschile nelle Filippine entra nel vivo con due ottavi di finale che promettono scintille. Lo riporta oasport.it

Mondiali di atletica, il programma di oggi: Diaz e Gerevini in gara, orari e dove vedere in TV - Il programma delle gare di oggi ai Mondiali di atletica 2025 a Tokyo: chi sono gli italiani in gara con possibilità di aggiungere un'altra medaglia al ... fanpage.it scrive