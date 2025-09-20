Lorenzo Musetti contro Nikoloz Basilashvili: questo il quarto di finale di un’inedita (o quasi) domenica dedicata a questa fase dell’ATP di Chengdu in virtù del calendario “sfasato” al quale si assiste ormai ogni volta che si tocca lo swing asiatico del circuito maschile. Tre i precedenti tra il toscano e il georgiano, che è avanti 1-2. Quest’1-2, però, ha bisogno del distinguo legato all’ultimo Wimbledon, che Musetti non ha saltato dopo l’infortunio al Roland Garros, ma che è stato condizionato anche da un virus intestinale capace di renderne peggiore il rendimento. Ieri il numero 2 azzurro è stato infastidito dal 2005 croato Dino Prizmic, ma è riuscito a spuntarla in tre set, mentre Basilashvili, al di là delle sue vicende extra tennis, in campo sta faticando a ritrovare il rendimento di anni fa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Musetti-Basilashvili, ATP Chengdu 2025: orario, programma, streaming