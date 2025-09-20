Dove vedere in tv Italia-USA Finale Billie Jean King Cup 2025 | orario programma streaming
L’Italia affronterà gli USA nella finale della Billie Jean King Cup 2025, la massima competizione per Nazionali femminili di tennis. Le azzurre scenderanno in campo sul cemento di Shenzhen (Cina) con il chiaro obiettivo di difendere il prestigioso trofeo conquistato lo scorso anno, ma di fronte si troveranno delle avversarie decisamente forti e che non saranno facilmente superabili. L’appuntamento è per domenica 21 settembre, a partire dalle ore 11.00 italiane (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi). La capitana Tathiana Garbin dovrà scegliere chi fare giocare tra Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti nel primo singolare contro Emma Navarro, mentre Jasmine Paolini sarà chiamata alla grande impresa contro Jessica Pegula nel secondo singolare (l’azzurra ha perso tutti i precedenti). 🔗 Leggi su Oasport.it
