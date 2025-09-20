Dove vedere in tv Italia-Argentina Mondiali volley 2025 | orario esatto canale streaming
A Manila, nelle Filippine, i Mondiali senior 2025 di volley maschile domani, domenica 21 settembre, vedranno proseguire gli ottavi di finale: l’Italia affronterà l’Argentina nel primo match della giornata, previsto alle ore 09.30 italiane. L’ultimo confronto tra azzurri e sudamericani sorrise agli uomini del CT Ferdinando De Giorgi, i quali il 15 giugno scorso a Quebec City vinsero per 3-1 nel corso della Nations League. Nella prima fase a gironi dei Mondiali, invece, l’Argentina ha vinto il Gruppo C, mentre l’Italia si è classificata seconda nel Girone G. L’ottavo di finale dei Mondiali senior 2025 di volley tra Italia ed Argentina sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 HD ed in diretta streaming su Rai Play, DAZN e VBTV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della partita. 🔗 Leggi su Oasport.it
