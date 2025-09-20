Douglas Luiz parte titolare con il Nottingham Forest ma non stupisce | ecco i numeri dell’ex giocatore della Juve contro il Burnley

Douglas Luiz parte titolare con il Nottingham Forest: tutti i numeri della prova del centrocampista in Premier League. Dopo una parentesi breve e deludente con la maglia della Juventus, Douglas Luiz ha iniziato la sua nuova avventura in Premier League con l’obiettivo di rilanciarsi. Il centrocampista brasiliano, classe 1998, è ora in forza al Nottingham Forest e nella sfida pareggiata 1-1 contro il Burnley ha offerto una prestazione di grande sostanza, un primo passo nel suo percorso di “redenzione” calcistica. Il suo trasferimento in Inghilterra, infatti, non è un semplice prestito di valorizzazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

