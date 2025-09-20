Douglas Luiz parte titolare con il Nottingham Forest ma non stupisce | ecco i numeri dell’ex giocatore della Juve contro il Burnley
Douglas Luiz parte titolare con il Nottingham Forest: tutti i numeri della prova del centrocampista in Premier League. Dopo una parentesi breve e deludente con la maglia della Juventus, Douglas Luiz ha iniziato la sua nuova avventura in Premier League con l’obiettivo di rilanciarsi. Il centrocampista brasiliano, classe 1998, è ora in forza al Nottingham Forest e nella sfida pareggiata 1-1 contro il Burnley ha offerto una prestazione di grande sostanza, un primo passo nel suo percorso di “redenzione” calcistica. Il suo trasferimento in Inghilterra, infatti, non è un semplice prestito di valorizzazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: douglas - luiz
Manchester United Register interesse nella firma di Douglas Luiz
Da Motta a Tudor non cambia nulla: Douglas Luiz è ai margini, ma la Juve non può svenderlo
Douglas Luiz Leeds, è degli inglesi l’ultimissimo sondaggio per il centrocampista brasiliano: ci sono novità sul suo futuro
La Juventus osserva Nico Gonzalez e Douglas Luiz: come stanno andando e i dettagli sui riscatti Vai su Facebook
Ufficiale #Postecoglou al #NFFC È il nuovo allenatore di #Savona e #DouglasLuiz - X Vai su X
Douglas Luiz, Vlahovic, Nico Gonzalez, McKennie, Rugani: Tudor, chance a chi parte dietro ai titolari; Douglas Luiz tra polemiche e campo: contro l'Udinese può tornare titolare con la Juventus dopo tre mesi; La Juve può perdere Alisha Lehmann in caso di addio di Douglas Luiz: doppia operazione in uscita.
Douglas Luiz ancora in panchina: come sta andando con il Nottingham Forest - Il brasiliano è partito ancora fuori contro l'Arsenal: fin qui non ha ancora giocato con il Nottingham Forest. Segnala ilbianconero.com
Douglas Luiz titolare e subito protagonista: cos'è successo VIDEO - Il Nottingham Forest ha guadagnato un calcio d'angolo al secondo minuto, battuto proprio da Douglas Luiz. Si legge su ilbianconero.com