Dossena | Il calcio è senza passione

L’amore per il pallone in Beppe Dossena è stato travolgente e totalitario. Da bambino non ha mai pensato che potesse essere una professione. "Per quelli della mia generazione era sufficiente giocare, avevamo il calcio e ci bastava per essere felici". E oggi? "Sono cambiati gli uomini, i tempi e la società. Oggi i calciatori non vivono il calcio come priorità assoluta, bensì come mezzo per assecondare interessi che diventano distrazione. Così facendo non trasmettono passione, coinvolgimento ed entusiasmo". Quindi si stava meglio quando si stava peggio. "Penso che sia sbagliato paragonare epoche e situazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

