Doppio Pulisic più Fofana tre punti per il Milan | Udinese ko 3-0

In attesa del derby tra Lazio e Roma, in programma domani, alle ore 12.30, allo Stadio Olimpico, si è disputato l’ultimo anticipo del sabato. Al Bluenergy Stadium si sono affrontate Udinese e Milan, con i rossoneri che trovano la terza vittoria consecutiva in campionato. La doppietta di Pulisic ed il gol di Fofana regalano i tre punti ad Allegri ed infliggono il primo ko stagionale ai friulani, che restano a quota 7 punti. Udinese-Milan, il racconto del match. Il match del Bluenergy Stadium inizia su buoni ritmi, con il Milan che costruisce le prime azioni pericolose dalle parti di Sava soprattutto grazie ad un Pulisic molto attivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Doppio Pulisic più Fofana, tre punti per il Milan: Udinese ko 3-0

