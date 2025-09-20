Doppia vincita al 10 e Lotto a Lanciano e Torrevecchia Teatina premio complessivo da 21mila euro

A segno l'Abruzzo con una doppietta da 21mila euro nell'ultimo concorso del 10eLotto di giovedì 18 settembre: come riporta Agipronews, sono centrati 13.500 euro a Lanciano, in provincia di Chieti, con un “6” Oro in un punto vendita di via del Mare.A questi si aggiungono i 7.500 euro vinti a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

doppia - vincita

