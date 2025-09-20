Doppia esplosione a Cremona la banda dell’acetilene svuota un altro bancomat | colpo da 50mila euro in tre minuti

Cremona – Un colpo lampo quello messo a segno nella notte a Cremona dalla cosiddetta “banda dell’acetilene”, che ha preso di mira la filiale della Banca Popolare di via Filzi. L’intera operazione criminale si è conclusa nel giro di appena t re-quattro minuti, un timing che conferma l’elevato livello di professionalità del gruppo. L’azione è iniziata con una doppia esplosione che ha squarciato il silenzio notturno del quartiere, svegliando di soprassalto numerosi residenti. Il boato ha immediatamente allertato i residenti, ma i malviventi avevano già pianificato la fuga. Le telecamere del sistema di videosorveglianza hanno documentato l’intera sequenza, immortalando cinque banditi che si muovevano con estrema coordinazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

