DOPO L’ULTIMA CORSA Vale lanciò il suo elmo al pubblico di Misano

Il 24 ottobre del 2021 Valentino Rossi disputò la sua ultima gara in Italia, nel Gran Premio dell’Emilia Romagna andato in scena al Misano World Circuit ‘Marco Simoncelli’, di MotoGP. E per ringraziare il pubblico, dopo 26 anni di onorata carriera, lanciò il suo casco sugli spalti della tribuna Brutapela. Un esemplare con grafica dedicata proprio ai tifosi della ‘marea gialla’. Il cimelio finì tra le mani dell’allora 33enne Michele Quirini di Fabriano (nella foto). Il valore? Le stime si aggirano attorno ai 100mila euro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
