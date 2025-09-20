Dopo la Polonia e la Romania anche lo spazio aereo dell’Estonia è stato violato da jet russi

Lo spazio aereo dell’Estonia è stato violato da tre jet militari russi. Lo scrive Reuters sul suo sito che riporta le dichiarazioni del governo estone secondo cui tre caccia russi MiG-31 sono entrati nello spazio aereo estone senza autorizzazione e vi sono rimasti per un totale di 12 minuti. Il ministro della Difesa del Paese ha definito l’incidente “ di una brutalità senza precedenti ” e il governo intende inviare una nota di protesta al più alto diplomatico russo in Estonia. Si tratta della terza violazione russa dello spazio aereo della Nato in un breve lasso di tempo, dopo le incursioni dei droni russi in Polonia e Romania. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Dopo la Polonia e la Romania, anche lo spazio aereo dell’Estonia è stato violato da jet russi

