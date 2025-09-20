Dopo il tentato omicidio intensificati i servizi di controllo a Sant’Anastasia

Anteprima24.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto In relazione al tentato omicidio avvenuto questa mattina, intorno alle ore 9.45, a SantAnastasia, in via Pomigliano, dove un uomo è stato avvicinato da un killer, che, a bordo di un’autovettura, da breve distanza, ha esploso un colpo di arma da fuoco all’altezza dell’addome della vittima, scappando subito dopo, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha immediatamente disposto l’intensificazione dei servizi di controllo e vigilanza su tutta l’area interessata. L’argomento costituirà oggetto del prossimo comitato privinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per il quale il Prefetto ha già preannunciato la partecipazione del Sindaco di Sant’Anastasia, Carmine Esposito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

dopo il tentato omicidio intensificati i servizi di controllo a sant8217anastasia

© Anteprima24.it - Dopo il tentato omicidio intensificati i servizi di controllo a Sant’Anastasia

In questa notizia si parla di: dopo - tentato

Achille Costacurta dopo le droghe e il tentato suicidio: “A Mondello sono rinato”

Fuggono nei campi dopo aver tentato di investire un agente

Firenze: arrestato dopo tentato furto all’Aci. Fugge ma è bloccato dalla polizia

Spari nella notte per la droga. Sopralluogo del magistrato; Stretta sulla criminalità giovanile: fermati otto ragazzi minorenni | FOTO e VIDEO; Spari dopo lite alle giostre, acquisito il video. Intensificati controlli sul lungomare di Napoli.

dopo tentato omicidio intensificatiTentato omicidio a Lainate: 48enne stacca il contatore, sfonda la porta e cerca di strangolare la vicina. Salvata dalla figlia 14enne - I Carabinieri della Compagnia di Rho hanno arrestato un uomo di 48 anni, italiano, con l’accusa di tentato omicidio e violazione di domicilio. Scrive corriereadriatico.it

dopo tentato omicidio intensificatiRagazzina di 14 anni salva la madre dal vicino di casa che tentava di strangolarla: l’ha colpito con una bottiglia in testa - A Lainate (Milano), un uomo ha fatto irruzione in casa di una donna tentando di strangolarla. Segnala ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Dopo Tentato Omicidio Intensificati