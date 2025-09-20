Dopo il tentato omicidio intensificati i servizi di controllo a Sant’Anastasia

Tempo di lettura: < 1 minuto In relazione al tentato omicidio avvenuto questa mattina, intorno alle ore 9.45, a Sant’Anastasia, in via Pomigliano, dove un uomo è stato avvicinato da un killer, che, a bordo di un’autovettura, da breve distanza, ha esploso un colpo di arma da fuoco all’altezza dell’addome della vittima, scappando subito dopo, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha immediatamente disposto l’intensificazione dei servizi di controllo e vigilanza su tutta l’area interessata. L’argomento costituirà oggetto del prossimo comitato privinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per il quale il Prefetto ha già preannunciato la partecipazione del Sindaco di Sant’Anastasia, Carmine Esposito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

