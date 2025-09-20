Dopo il tam tam tra i forlivesi ritrovato il triciclo ortopedico rubato ad una ragazza disabile
E' stato ritrovato, grazie alla diffusione delle fotografie e al tam tam tra i forlivesi, la bici a tre ruote fondamentale per la mobilità di una giovane. Il triciclo ortopedico è stato già riconsegnato alla proprietaria. Era stata la stessa vittima a raccontare l'accaduto: “Mentre svolgevo il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
