Dopo 30 anni nella moda decide di chiudere la sua attività | giù le serrande per il negozio di abbigliamento in centro
Più di trent'anni nel mondo dell'abbigliamento e dei negozi che hanno popolato Forlì, e da quasi quindici anni titolare di un'attività che vende vestiti in tessuti biologici e pensati per tutti i tipi di corpi. Sarà capitato almeno una volta di passare di fronte alla vetrina di Mara Punto in via. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: dopo - anni
Sex and the city: la fine della storia di carrie dopo 25 anni
Rpg cult classic ritorna dopo 21 anni con un restyling emozionante
Sherlock stagione 5: risposta definitiva dalla star dopo 8 anni di attese
È stata una grande emozione tornare a Fenix da Sottosegretario, dopo anni di militanza e l’esperienza da Presidente di Azione Universitaria. Vedere una platea piena di giovani conferma che il futuro dell’Italia passa dalla loro passione, dal loro impegno e dal Vai su Facebook
Dopo anni di marcata espansione, il mercato delle locazioni in Italia sta attraversando una fase iniziale di rallentamento - X Vai su X
Dopo 30 anni nella moda, decide di chiudere la sua attività: giù le serrande per il negozio di abbigliamento in centro; Casual Friday, 30 anni dopo dilaga in ufficio tutti i giorni; Chiude anche Mini Moda, dopo 56 anni l’addio. In centro un altro spazio vuoto.
Clueless - Ragazze a Beverly Hills , i look cult, da Alaïa a Calvin Klein, attuali ancora dopo 30 anni. La costume designer del film Mona May ci svela i retroscena - Il 21 luglio 2025 segna una data importante, per il cinema quanto per la moda. Lo riporta vogue.it
Claudia Schiffer compie 55 anni, com'è cambiata la "Brigitte Bardot" della moda: dalla frangetta a tendina al biondo iconico - Dalla scoperta per caso, alle passerelle di tutto il mondo, Claudia Schiffer è una delle modelle più famose in tutto il mondo e lunedì 25 agosto 2025 compie 55 anni. Come scrive leggo.it