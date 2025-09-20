Donne umbre di successo l' assessore Carlotta Colaiacovo nella lista dei migliori politici under 30

Le donne dell'Umbria stanno vivendo un momento di grande visibilità e riconoscenza: dopo Carolina Cucinelli, inserita nella lista delle 50 donne influencer più importanti del mondo; ora un importante premio a Carlotta Colaiacovo, 29 anni, Assessore allo sport e alle politiche giovanili di Gubbio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it