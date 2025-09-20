Donna uccisa in casa a Latina fermata una donna per gravi indizi
Sarebbe stata uccisa con un grosso oggetto da taglio, verosimilmente un machete, Antonella Rocco, la 63enne trovata senza vita nella sua abitazione di via Muzio Scevola a Campo Boario, un quartiere popolare di Latina, venerdì 19 settembre. "La donna è stata colpita alla gola in maniera molto profonda il che è indicativo di una particolare forza impressa, di una particolare rabbia, tant'è che era riversa sul letto in condizioni terribili", ha detto la procuratrice aggiunta di Latina, Luigia Spinelli, a margine della conferenza stampa indetta questa mattina per fare il punto sulle indagini. All'alba di sabato 20 settembre, la polizia ha eseguito il fermo di una persona gravemente indiziata del delitto. 🔗 Leggi su Iltempo.it
