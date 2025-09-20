Donna uccisa con machete Procuratrice Latina | Vittima uccisa con particolare rabbia

Lapresse.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata uccisa con un grosso oggetto da taglio, verosimilmente un machete, la 63enne trovata morta nella sua abitazione di Campo Boario, a Latina. Ad avere ucciso la donna sarebbe stata una 52enne incensurata di Latina che in passato ha svolto il ruolo di badante della vittima. “ La vittima è stata colpita alla gola in maniera molto profonda il che è indicativo di una particolare forza impressa, di una particolare rabbia, tant’è che la donna era riversa sul letto in condizioni terribili”, ha detto la procuratrice aggiunta di Latina, Luigia Spinelli, a margine della conferenza stampa in questura. 🔗 Leggi su Lapresse.it

donna uccisa con machete procuratrice latina vittima uccisa con particolare rabbia

© Lapresse.it - Donna uccisa con machete, Procuratrice Latina: "Vittima uccisa con particolare rabbia"

In questa notizia si parla di: donna - uccisa

Marotta (Pesaro Urbino), entra in casa durante una festa di compleanno e spara: uccisa una donna

Donna uccisa a Castellina in Chianti, il giallo s'infittisce. Probabile movente economico

Tragedia a Ostuni: donna di 36 anni travolta e uccisa mentre cammina sulla provinciale

Donna uccisa con machete, Procuratrice Latina: Vittima uccisa con particolare rabbia; Donna uccisa in casa a Latina: fermata l'ex badante; Latina, omicidio di Antonietta Rocco. E’ l’ex badante la donna in stato di fermo. L’avrebbe uccisa con un machete..

donna uccisa machete procuratriceLatina, donna uccisa con machete a Campo Boario: fermata la ex badante - È stata uccisa con un grosso oggetto da taglio, verosimilmente un machete, Antonietta Rocco, la 63enne trovata morta nella sua abitazione di Campo Boario, a ... msn.com scrive

donna uccisa machete procuratriceDonna uccisa con machete, Procuratrice Latina: "Vittima uccisa con particolare rabbia" - È stata uccisa con una grosso oggetto da taglio, verosimilmente un machete, la 63enne trovata morta nella sua abitazione di ... Segnala stream24.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Donna Uccisa Machete Procuratrice