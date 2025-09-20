Donna uccisa con machete polizia Latina | Presunta killer ex badante vittima

È una 52enne incensurata di Latina la presunta killer della 63enne trovata morta nella sua abitazione di Campo Boario. La donna è stata uccisa a colpi di machete. “Siamo riusciti nel giro di alcune ore ad individuare la presunta autrice dell’episodio”, ha spiegato Giuseppe Lodeserto, vice questore di Latina, a margine della conferenza stampa aggiungendo: “La presunta autrice è incensurata. Conosceva la vittima e nel recente passato era stata la sua badante”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

