Donna uccisa con machete polizia Latina | Presunta killer ex badante vittima
È una 52enne incensurata di Latina la presunta killer della 63enne trovata morta nella sua abitazione di Campo Boario. La donna è stata uccisa a colpi di machete. “Siamo riusciti nel giro di alcune ore ad individuare la presunta autrice dell’episodio”, ha spiegato Giuseppe Lodeserto, vice questore di Latina, a margine della conferenza stampa aggiungendo: “La presunta autrice è incensurata. Conosceva la vittima e nel recente passato era stata la sua badante”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: donna - uccisa
Marotta (Pesaro Urbino), entra in casa durante una festa di compleanno e spara: uccisa una donna
Donna uccisa a Castellina in Chianti, il giallo s'infittisce. Probabile movente economico
Tragedia a Ostuni: donna di 36 anni travolta e uccisa mentre cammina sulla provinciale
63enne uccisa in casa a Latina: fermata una donna #20settembre #latina - X Vai su X
La donna è stata uccisa da Gianluca Molinaro in zona Portuense Vai su Facebook
Donna uccisa con machete, polizia Latina: Presunta killer ex badante vittima; Latina, omicidio a Campo Boario: fermata l'ex badante, avrebbe ucciso «con rabbia» la 63enne a colpi di machete; Donna uccisa in casa a Latina: fermata l'ex badante.
Donna uccisa con machete, polizia Latina: "Presunta killer ex badante vittima" - “Siamo riusciti nel giro di alcune ore ad individuare la presunta autrice dell’episodio”, ha spiegato Giuseppe Lodeserto, vice questore di Latina, a margine ... Come scrive lapresse.it
Donna uccisa a Latina, fermata l'ex badante - La 63enne ritrovata accoltellata alla gola nel suo letto (ANSA) ... Si legge su ansa.it