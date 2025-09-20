Donna uccisa a Latina fermata l’ex badante

Latina, 20 settembre 2025 – La polizia di Latina ha disposto il fermo di una donna, ex badante della vittima, per l’omicidio della 63enne Antonietta Rocco, trovata venerdì accoltellata nel suo letto nel suo appartamento nel quartiere Campo Boario del capoluogo pontino ( leggi qui ). Nel corso della notte gli investigatori hanno ascoltato numerosi testimoni e compiuto ulteriori accertamenti tecnici che hanno consentito alla squadra Mobile di raccogliere “gravi indizi di colpevolezza”. Sulla base degli elementi emersi l’autorità giudiziaria ha disposto il provvedimento di fermo, eseguito nella mattinata. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it