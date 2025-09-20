Donna trovata morta nel suo appartamento | è omicidio La vittima Antonietta Rocco aveva 63 anni Il ritrovamento ieri a Latina

Dayitalianews.com | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS È stata trovata morta nella sua casa di via Muzio Scevola Antonietta Rocco, 63 anni, uccisa con uno o più fendenti al collo. La donna, non più autosufficiente da tempo, era quasi totalmente cieca e inferma. La scoperta del cadavere. A lanciare l’allarme è stata la badante, che ogni giorno si recava nell’abitazione per assisterla. Una volta entrata, ha rinvenuto il corpo riverso sul letto, in una pozza di sangue. All’arrivo della Squadra Volante, i poliziotti hanno trovato la casa completamente a soqquadro e la porta di una stanza, solitamente chiusa a chiave, risultava forzata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

donna trovata morta nel suo appartamento 232 omicidio la vittima antonietta rocco aveva 63 anni il ritrovamento ieri a latina

© Dayitalianews.com - Donna trovata morta nel suo appartamento: è omicidio. La vittima, Antonietta Rocco, aveva 63 anni. Il ritrovamento ieri a Latina

In questa notizia si parla di: donna - trovata

Donna trovata senza vita in un fosso accanto a un monopattino

Donna trovata morta in auto a Milano, indaga la polizia

Donna trovata morta in un'auto a Milano

Donna morta in casa a Latina in zona Campo Boario, 63enne trovata in una pozza di sangue dalla badante; Giallo a Latina: donna trovata morta in casa in una pozza di sangue; Donna di 63 anni trovata morta in una pozza di sangue: la casa a soqquadro e l'allarme della badante.

donna trovata morta suo63enne uccisa a coltellate a Latina, fermata una donna - La polizia di Latina ha disposto il fermo di una donna, si tratterebbe dell’ex badante, per l'omicidio della 63enne trovata ieri accoltellata nel suo letto ... Secondo gazzettadelsud.it

Latina, donna di 63 anni trovata morta in casa. Pm: “È omicidio” - Il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato nella sua casa, situata in via Muzio Scevola, nel quartiere Campo Boario. Da tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Donna Trovata Morta Suo