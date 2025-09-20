Donna trovata morta nel suo appartamento | è omicidio La vittima Antonietta Rocco aveva 63 anni Il ritrovamento ieri a Latina
ABBONATI A DAYITALIANEWS È stata trovata morta nella sua casa di via Muzio Scevola Antonietta Rocco, 63 anni, uccisa con uno o più fendenti al collo. La donna, non più autosufficiente da tempo, era quasi totalmente cieca e inferma. La scoperta del cadavere. A lanciare l’allarme è stata la badante, che ogni giorno si recava nell’abitazione per assisterla. Una volta entrata, ha rinvenuto il corpo riverso sul letto, in una pozza di sangue. All’arrivo della Squadra Volante, i poliziotti hanno trovato la casa completamente a soqquadro e la porta di una stanza, solitamente chiusa a chiave, risultava forzata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: donna - trovata
Donna trovata senza vita in un fosso accanto a un monopattino
Donna trovata morta in auto a Milano, indaga la polizia
Donna trovata morta in un'auto a Milano
Caso Silvana, la donna trovata senza vita nella sua casa. Chi è stato ad ucciderla? #QuartoGrado - X Vai su X
Una donna di 63 anni è stata trovata morta nella sua abitazione in via Muzio Scevola, nel quartiere di Campo Boario a Latina. A scoprire il corpo, riverso a terra con tracce di sangue, è stata la badante, che ha chiamato i soccorsi. Le indagini della Scientifica n Vai su Facebook
Donna morta in casa a Latina in zona Campo Boario, 63enne trovata in una pozza di sangue dalla badante; Giallo a Latina: donna trovata morta in casa in una pozza di sangue; Donna di 63 anni trovata morta in una pozza di sangue: la casa a soqquadro e l'allarme della badante.
63enne uccisa a coltellate a Latina, fermata una donna - La polizia di Latina ha disposto il fermo di una donna, si tratterebbe dell’ex badante, per l'omicidio della 63enne trovata ieri accoltellata nel suo letto ... Secondo gazzettadelsud.it
Latina, donna di 63 anni trovata morta in casa. Pm: “È omicidio” - Il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato nella sua casa, situata in via Muzio Scevola, nel quartiere Campo Boario. Da tg24.sky.it