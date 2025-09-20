Donna trovata morta nel suo appartamento | è omicidio La vittima Antonietta Rocco aveva 63 anni C’è una sospettata Il ritrovamento ieri a Latina

ABBONATI A DAYITALIANEWS È stata trovata morta nella sua casa di via Muzio Scevola Antonietta Rocco, 63 anni, uccisa con uno o più fendenti al collo. La donna, non più autosufficiente da tempo, era quasi totalmente cieca e inferma. Nelle ultime ore anche una svolta nelle indagini: da quanto fatto sapere dalla Questura, è stata fermata una donna “gravemente indiziata dell’omicidio”. La scoperta del cadavere. A lanciare l’allarme è stata la badante, che ogni giorno si recava nell’abitazione per assisterla. Una volta entrata, ha rinvenuto il corpo riverso sul letto, in una pozza di sangue. All’arrivo della Squadra Volante, i poliziotti hanno trovato la casa completamente a soqquadro e la porta di una stanza, solitamente chiusa a chiave, risultava forzata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

