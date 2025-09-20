Donald Trump lancia la Gold Card | visto accelerato da 1 milione di dollari

Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per introdurre un nuovo programma di immigrazione denominato “Gold Card”, destinato agli stranieri disposti a investire somme ingenti negli Stati Uniti. L’iniziativa prevede un percorso accelerato per ottenere un visto, in cambio di un versamento di 1 milione di dollari al Tesoro americano. Nel caso in cui i richiedenti siano sponsorizzati da un’azienda, la cifra sale a 2 milioni di dollari. Trump: “Pagheranno invece di attraversare i confini”. Parlando dallo Studio Ovale, Trump ha spiegato che la misura nasce per contrastare l’immigrazione illegale, incentivando invece un accesso regolamentato e selettivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

