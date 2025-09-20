Donald Trump introduce la Gold Card da 1 milione di dollari | cos’è e come funziona

Metropolitanmagazine.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump  ha firmato un ordine esecutivo per introdurre un nuovo programma di immigrazione denominato  “Gold Card”, destinato agli stranieri disposti a investire somme ingenti negli  Stati Uniti.  L’iniziativa prevede un percorso accelerato per ottenere un visto, in cambio di un versamento di  1 milione di dollari al Tesoro  americano. Secondo il trumpcard.gov, i cittadini possono pagare 1 milione di dollari per ottenere la residenza negli Stati Uniti dopo aver superato un processo di verifica e pagato ulteriori spese di elaborazione. Le aziende possono garantire la residenza ai propri dipendenti per 2 milioni di dollari a lavoratore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

donald trump introduce la gold card da 1 milione di dollari cos8217232 e come funziona

© Metropolitanmagazine.it - Donald Trump introduce la “Gold Card” da 1 milione di dollari: cos’è e come funziona

In questa notizia si parla di: donald - trump

Negli Stati Uniti il caso Epstein imbarazza Donald Trump

Donald Trump e Satana: il colpo di scena in South Park

La falsa foto di Donald e Ivanka Trump insieme a Epstein

Trump lancia la gold card per la cittadinanza. E i visti diventano più cari; Usa, cittadinanza in vendita per 5 mln di dollari con la Gold Card: l'idea di Donald Trump; Trump introduce la “Gold Card” per gli immigrati benestanti negli Stati Uniti.

Trump lancia la gold card per la cittadinanza. E i visti diventano più cari - Trump propone tasse elevate e un visto d'élite da 1 milione di dollari per rinnovare i visti lavorativi e di investimento negli Usa ... Si legge su ilsole24ore.com

donald trump introduce goldDonald Trump lancia la “Gold Card”: visto accelerato da 1 milione di dollari - Trump lancia la “Gold Card”: visto accelerato da 1 milione di dollari per attrarre investitori stranieri e ridurre l’immigrazione illegale negli USA. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Donald Trump Introduce Gold