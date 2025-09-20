Donald Trump introduce la Gold Card da 1 milione di dollari | cos’è e come funziona

Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per introdurre un nuovo programma di immigrazione denominato “Gold Card”, destinato agli stranieri disposti a investire somme ingenti negli Stati Uniti. L’iniziativa prevede un percorso accelerato per ottenere un visto, in cambio di un versamento di 1 milione di dollari al Tesoro americano. Secondo il trumpcard.gov, i cittadini possono pagare 1 milione di dollari per ottenere la residenza negli Stati Uniti dopo aver superato un processo di verifica e pagato ulteriori spese di elaborazione. Le aziende possono garantire la residenza ai propri dipendenti per 2 milioni di dollari a lavoratore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Donald Trump introduce la “Gold Card” da 1 milione di dollari: cos’è e come funziona

