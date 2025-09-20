Donald Trump da re Carlo | il menù della cena reale al Castello di Windsor

Vanityfair.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre portate d'ispirazione francese e una selezione di vini pregiati scelti con precise motivazioni: nulla è stato lasciato al caso nel menu del banchetto organizzato dal sovrano per la visita del presidente americano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

donald trump da re carlo il men249 della cena reale al castello di windsor

© Vanityfair.it - Donald Trump da re Carlo: il menù della cena reale al Castello di Windsor

In questa notizia si parla di: donald - trump

Negli Stati Uniti il caso Epstein imbarazza Donald Trump

Donald Trump e Satana: il colpo di scena in South Park

La falsa foto di Donald e Ivanka Trump insieme a Epstein

Starmer: Con gli Usa accordi record da 250 miliardi. Trump: Legame con Londra è indistruttibile; Regno Unito, Donald Trump e Melania in visita di Stato da Re Carlo III: il programma; Regno Unito, Trump alla cena di Stato con re Carlo elogia i rapporti tra Washington e Londra.

donald trump re carloLe foto dell’incontro tra re Carlo III e Donald Trump - Durante la sfarzosa visita di Stato al castello di Windsor, con carrozze, vestiti di gala e un grande banchetto ... Secondo ilpost.it

donald trump re carloRe Carlo e la regina Camilla ricevono Donald e Melania Trump a Windsor, insieme a William e Kate Middleton: tra colpi di cannone, gaffe e proteste - La coppia presidenziale è arrivata a Windsor nella tarda mattinata del 17 settembre e in programma c'è un'agenda fitta di impegni, dalla visita alla tomba di Elisabetta II a una sontuosa cena di Stato ... Si legge su vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Donald Trump Re Carlo