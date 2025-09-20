Donald Trump da re Carlo | il menù della cena reale al Castello di Windsor

Tre portate d'ispirazione francese e una selezione di vini pregiati scelti con precise motivazioni: nulla è stato lasciato al caso nel menu del banchetto organizzato dal sovrano per la visita del presidente americano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Donald Trump da re Carlo: il menù della cena reale al Castello di Windsor

In questa notizia si parla di: donald - trump

Negli Stati Uniti il caso Epstein imbarazza Donald Trump

Donald Trump e Satana: il colpo di scena in South Park

La falsa foto di Donald e Ivanka Trump insieme a Epstein

Donald Trump a muso duro: «La copertura mediatica su di me è illegale» - X Vai su X

A seguito della decisione del presidente Usa Donald Trump, l'Ungheria designerà ufficialmente 'Antifa' come organizzazione terroristica". Lo annuncia su X il portavoce del governo ungherese, Zoltan Kovacs, riferendo che il primo ministro Viktor Orban ha dich Vai su Facebook

Starmer: Con gli Usa accordi record da 250 miliardi. Trump: Legame con Londra è indistruttibile; Regno Unito, Donald Trump e Melania in visita di Stato da Re Carlo III: il programma; Regno Unito, Trump alla cena di Stato con re Carlo elogia i rapporti tra Washington e Londra.

Le foto dell’incontro tra re Carlo III e Donald Trump - Durante la sfarzosa visita di Stato al castello di Windsor, con carrozze, vestiti di gala e un grande banchetto ... Secondo ilpost.it

Re Carlo e la regina Camilla ricevono Donald e Melania Trump a Windsor, insieme a William e Kate Middleton: tra colpi di cannone, gaffe e proteste - La coppia presidenziale è arrivata a Windsor nella tarda mattinata del 17 settembre e in programma c'è un'agenda fitta di impegni, dalla visita alla tomba di Elisabetta II a una sontuosa cena di Stato ... Si legge su vanityfair.it