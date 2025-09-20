Donald Trump chiede $100.000 per i visti lavorativi | rivolta nel settore tech vi spieghiamo perché
Il presidente americano Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che introduce una tassa di $100.000 per i visti H-1B, una decisione che potrebbe avere un impatto significativo sull’industria tecnologica americana e sulle relazioni tra Stati Uniti e India. Questa mossa, apparentemente volta a favorire la formazione e l’assunzione di lavoratori americani, rischia di trasformarsi in un ostacolo insormontabile per molti aspiranti immigrati. Il programma H-1B consente alle aziende di reclutare lavoratori stranieri per professioni che richiedono competenze avanzate, come ingegneri, medici e accademici. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: donald - trump
Negli Stati Uniti il caso Epstein imbarazza Donald Trump
Donald Trump e Satana: il colpo di scena in South Park
La falsa foto di Donald e Ivanka Trump insieme a Epstein
"Non mi piace quando succede. Potrebbe essere un grosso problema". Così il Presidente Usa, Donald Trump ha commentato la notizia della violazione dello spazio aereo estone da parte dei russi. Vai su Facebook
La causa da 15 miliardi di dollari di Donald Trump contro il New York Times è stata respinta da giudice federale della Florida, Steven Merryday. La motivazione? Secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg "perché troppo lunga". L'azione legale, ha spiegato i - X Vai su X