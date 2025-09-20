Donald Trump chiede $100.000 per i visti lavorativi | rivolta nel settore tech vi spieghiamo perché

Il presidente americano Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che introduce una tassa di $100.000 per i visti H-1B, una decisione che potrebbe avere un impatto significativo sull’industria tecnologica americana e sulle relazioni tra Stati Uniti e India. Questa mossa, apparentemente volta a favorire la formazione e l’assunzione di lavoratori americani, rischia di trasformarsi in un ostacolo insormontabile per molti aspiranti immigrati. Il programma H-1B consente alle aziende di reclutare lavoratori stranieri per professioni che richiedono competenze avanzate, come ingegneri, medici e accademici. 🔗 Leggi su Cultweb.it

