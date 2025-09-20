Domusnovas senz' acqua | gente in fila alle autobotti

Tgcom24.mediaset.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Domusnovas, nel Sulcis Iglesiente in Sardegna, non c'è acqua. Prima un guasto alle pompe, poi le riserve a secco. E nel paese, famoso per grotte e miniere, la gente fa la fila davanti alle autobotti. Una beffa per un comune circondato dalle montagne, che vanta persino la gestione autonoma dell'acqua,. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

domusnovas senz acqua gente in fila alle autobotti

© Tgcom24.mediaset.it - Domusnovas senz'acqua: gente in fila alle autobotti

In questa notizia si parla di: domusnovas - senz

Domusnovas senz'acqua: gente in fila alle autobotti.

Cerca Video su questo argomento: Domusnovas Senz Acqua Gente