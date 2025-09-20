Domenico Caradonna chi è il carabiniere morto alla festa del paese
Pesaro, 20 settembre 2025 – Era uno dei volti più familiari dell’ unità cinofila di Pesaro, sempre al fianco del suo cane Kevin, inseparabile compagno di lavoro. Venerdì sera, l’appuntato scelto con qualifica speciale Domenico Caradonna, 46 anni, si è accasciato improvvisamente durante il servizio d’ordine alla Festa dell’uva di Cerreto d’Esi. Originario di Bari, viveva da anni a Pesaro con la moglie e la figlia di sette anni. Per lui, nonostante i soccorsi immediati e la corsa in ospedale, non c’è stato nulla da fare. Il malore lo ha colpito attorno alle 22,30, davanti a colleghi e cittadini che stavano partecipando alla manifestazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
