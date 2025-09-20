Domenico Caradonna carabiniere muore in piazza alla Sagra dell' Uva | era papà di una bimba e aveva 46 anni

Dramma ieri sera a Cerreto d'Esi: un carabiniere di 46 anni è stato stroncato da un malore improvviso durante la Sagra dell'Uva, tradizionale evento del paese.

Domenico Caradonna, carabiniere del gruppo cinofili, ha un malore in servizio e muore a 46 anni alla Sagra dell'Uva: era papà di una bambina; Cordoglio del SIM Carabinieri per l’Appuntato Sc. Q.S. Domenico Caradonna deceduto in servizio a Cerreto d’Esi.

