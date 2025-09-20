Domenica senza auto | strade interessate ed orari dei divieti

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Comando di Polizia Municipale di Avellino ha disposto, con ordinanza n. 535R.O., la chiusura al traffico di diverse strade cittadine per domenica 21 settembre 2025, dalle ore 9:00 alle ore 13:0 0, in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. L’ordinanza prevede il blocco della circolazione di tutti i veicoli non adibiti al servizio pubblico all’interno di un’area delimitata da vi a Dorso, via Marconi, via Cristoforo Colombo, via Esposito, piazza Aldo Moro, via S. Mancini, via Mazzas, via Partenio, piazza Garibaldi, via De Sanctis, corso Europa e via Roma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

